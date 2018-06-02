В Афганістані на міні підірвалася група археологів, є загиблий

Група археологів підірвалася на придорожній міні

В Афганістані на сході Кабула на міні підірвалася група археологів, в результаті чого загинув один з членів групи. Про це повідомляє місцевий телеканал Tolo News.

Повідомляється, що, за даними Міністерства інформації і культури Афганістану, в результаті вибуху на сході Кабула загинула, щонайменше, одна людина. Ще два члени археологічної групи і водій автомобіля, яким вони їхали, отримали поранення. Також повідомляється, що авто підірвалося на придорожній міні.

На даний момент жодне терористичне угрупування не взяло відповідальність за інцидент.

Нагадаємо, раніше на сході Афганістану урядові війська помилково застрелили 9 осіб в ході антитерористичного рейду. За словами представника місцевої влади, після стрілянини більшість жертв ідентифікували як цивільних.