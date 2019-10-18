В Афганістані в мечеті прогриміли вибухи, 17 осіб загинули

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Точна кількість потерпілих з'ясовується

В Афганістані в провінції Нангархар прогриміли два вибухи, жертвами стали 17 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TOLOnews.

Точна кількість потерпілих з'ясовується. Вибуховий пристрій спрацював під час п'ятничного намазу в мечеті селища Джодари повіту Хаска-Міна.

Раніше місцеве інформаційне агентство Pajhwok повідомило, що масове вбивство могло стати наслідком мінометного обстрілу, а не вибухів. У той же час телеканал 1 TV повідомив про вибух бомби всередині храму.

Нагадаємо, в день виборів президента Афганістану, які відбулися наприкінці вересня, було вбито 29 осіб. В терактах, проведених радикалами в Кабулі і провінціях країни, в той же день отримали поранення 279 осіб.

Також повідомлялося, що бойовики терористичної організації "Талібан" викрали 15 членів виборчої комісії і спостерігачів на виборах в провінції Парван.

РБК-Україна повідомляло раніше, що в Афганістані в місті Джалабад у армійського автобуса стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше десять осіб, ще 27 отримали поранення.Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці вересня