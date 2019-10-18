ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Афганістані в мечеті прогриміли вибухи, 17 осіб загинули

Новини » Надзвичайні події    18.10.2019 - 14:18
В Афганістані в мечеті прогриміли вибухи, 17 осіб загинули
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Точна кількість потерпілих з'ясовується

В Афганістані в провінції Нангархар прогриміли два вибухи, жертвами стали 17 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TOLOnews.

Точна кількість потерпілих з'ясовується. Вибуховий пристрій спрацював під час п'ятничного намазу в мечеті селища Джодари повіту Хаска-Міна.

Раніше місцеве інформаційне агентство Pajhwok повідомило, що масове вбивство могло стати наслідком мінометного обстрілу, а не вибухів. У той же час телеканал 1 TV повідомив про вибух бомби всередині храму.

Нагадаємо, в день виборів президента Афганістану, які відбулися наприкінці вересня, було вбито 29 осіб. В терактах, проведених радикалами в Кабулі і провінціях країни, в той же день отримали поранення 279 осіб.

Також повідомлялося, що бойовики терористичної організації "Талібан" викрали 15 членів виборчої комісії і спостерігачів на виборах в провінції Парван.

РБК-Україна повідомляло раніше, що в Афганістані в місті Джалабад у армійського автобуса стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше десять осіб, ще 27 отримали поранення.Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці вересня

В Афганістані в день виборів загинули майже 30 осіб, - ООН Кількість загиблих через тайфун в Японії істотно зросла
Новини України АфганистанЖертвыВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся