ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Талибы похитили членов избиркома в Афганистане

Новости » Общество    29.09.2019 - 20:00
Талибы похитили членов избиркома в Афганистане
Фото: выборы в Афганистане (aa.com.tr)

Боевики похитили 15 членов избирательной комиссии и наблюдателей на выборах

Боевики террористической организации "Талибан" похитили 15 членов избирательной комиссии и наблюдателей на выборах в провинции Парван. Об этом сообщает Ariana News.

Глава центра Независимой избирательной комиссии (НИК) в провинции Парван Абдула Кахару Вахабу Сафи заявил, что "боевики похитили семь сотрудников НИК, члена Комиссии по жалобам на выборах и семерых наблюдателей".

В свою очередь пресс-секретарь губернатора провинции Вахида Шахкар сообщила изданию, что были похищены только восемь сотрудников избирательной комиссии, "когда они возвращались домой из избирательных участков". Она отметила, что старейшины племен выступили посредниками в деле освобождения похищенных.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Афганистане продлили время голосования на президентских выборах на два часа в связи с сообщениями об актах насилия. Власти страны продолжили время голосования на два часа, учитывая сообщения о том, что несколько избирательных участков закрывались из-за угрозы безопасности людей.

При этом на пресс-конференции в Кабуле глава независимой избирательной комиссии страны Гава Алам Нуристани выразил удовлетворение ходом голосования на выборах.

В Афганистане продлили президентские выборы На избирательных участках в Афганистане произошли взрывы
Новости Украины Афганистанвыборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь