"Аль-Каида" подтвердила ликвидацию своего основателя в Йемене

Фото: Касем аль-Райми (sahafah24.net)

Белый дом заявил о ликвидации в начале февраля

Террористическая группировка "Аль-Каида" подтвердила факт гибели Касема аль-Райми - главаря исламистской группировки "Аль-Кайда на Аравийском полуострове". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что гибель аль-Райми подтвердила неправительственная мониторинговая организация Site Intelligence Group.

Напомним, в начале февраля Белый дом заявил, что американским военным удалось в ходе спецоперации в Йемене ликвидировать главаря террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП) Касема ар-Райми.

Ар-Райми присоединился к "Аль-Каиде" в 1990-х годах. Он работал в Афганистане на Усаму бен Ладена

США рассматривают "Аль-Кайду на Аравийском полуострове" как одно из наиболее опасных ответвлений "Аль-Кайды" - террористической сети, созданной Усамой бен-Ладеном.

Напомним, ранее Трамп заявил о ликвидации сына известного террориста Усамы бен Ладена. По словам американского президента, Хамза бен Ладен был убит в ходе контртеррористической спецоперации США в афгано-пакистанском регионе. Трамп добавил, что убийства сына бен Ладена подорвет деятельность "Аль-Каиды".