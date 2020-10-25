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В Афганістані ліквідовано одного з ватажків "Аль-Каїди"

Газні, Неділя 25 жовтня 2020 00:26
В Афганістані ліквідовано одного з ватажків "Аль-Каїди"
Фото: бойовики "Аль-Каїди" (businessinsider.com)
Автор: Артур Родивилов

Сили безпеки Афганістану в провінції Газні ліквідували одного з ватажків терористичної організації "Аль-Каїда" Абу Мухсіна аль-Масрі. Він значився в списку найрозшукуваніших терористів Федерального бюро розслідувань США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національне управління безпеки країни.

Вашингтон звинувачував Мухсіна аль-Масрі у матеріальній підтримці іноземної терористичної організації та змові з метою вбивства американських громадян.

Напередодні в Афганістані біля місцевого відділення поліції в провінції Гор вибухнув автомобіль. Унаслідок інциденту щонайменше 14 людей загинули, ще 119 - отримали поранення.

Нагадаємо, наприкінці лютого "Аль-Каїда" підтвердила ліквідацію свого засновника в Ємені.

У червні був ліквідований лідер "Аль-Каїди" в Північній Африці Абдельмалек Друкдаль.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив про ліквідацію сина відомого терориста Усами бен Ладена.

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Новини України В світі АфганистанАль-Каїда

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