В Афганістані ліквідовано одного з ватажків "Аль-Каїди"

Фото: бойовики "Аль-Каїди" (businessinsider.com)

Сили безпеки Афганістану в провінції Газні ліквідували одного з ватажків терористичної організації "Аль-Каїда" Абу Мухсіна аль-Масрі. Він значився в списку найрозшукуваніших терористів Федерального бюро розслідувань США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національне управління безпеки країни.

Вашингтон звинувачував Мухсіна аль-Масрі у матеріальній підтримці іноземної терористичної організації та змові з метою вбивства американських громадян.

Напередодні в Афганістані біля місцевого відділення поліції в провінції Гор вибухнув автомобіль. Унаслідок інциденту щонайменше 14 людей загинули, ще 119 - отримали поранення.

Нагадаємо, наприкінці лютого "Аль-Каїда" підтвердила ліквідацію свого засновника в Ємені.

У червні був ліквідований лідер "Аль-Каїди" в Північній Африці Абдельмалек Друкдаль.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив про ліквідацію сина відомого терориста Усами бен Ладена.