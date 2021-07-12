В Афганистане ликвидировали одного из командиров и главу разведки "Талибана"

Министерства обороны и внутренних дел Афганистана сообщили о ликвидации одного из командиров террористического движения "Талибан" и главы разведки организации. Кроме того, силовики объявили об успешной операции в провинции Кандагар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Минобороны и МВД Афганистана .

"Азиз Рахман, также известный как Azifa, один из старших командиров "Талибана" убит сегодня в результате авиаудара ВВС в районе Алингар провинции Лагман", - отметили в Минобороны Афганистана.

Там уточнили, что уничтоженный боевик был причастен к многочисленным террористическим нападениям, в том числе в провинции Лагман.

В МВД страны в свою очередь сообщили о ликвидации главы разведки "Талибана" Кари Шагаси. Кроме того, в ходе спецоперации были захвачены два его сообщника.

В ведомстве также отметили, что в течение последних суток афгански силы безопасности провели несколько контртеррористических операций в районах Данд и Арганбад провинции Кандагар. В результате атаки были убиты трое боевиков, еще двое ранены. Уничтожена боевая техника террористов, захвачены оружие и боеприпасы.