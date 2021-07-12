ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Афганістані ліквідували одного з командирів і главу розвідки "Талібану"

Новость на русском →
Кабул, Понеділок 12 липня 2021 23:03
В Афганістані ліквідували одного з командирів і главу розвідки "Талібану" Фото: в Афганістані ліквідували командира і главу розвідки "Талібану" (twitter.com/moiafghanistan)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерства оборони і внутрішніх справ Афганістану повідомили про ліквідацію одного з командирів терористичного руху "Талібан" і глави розвідки організації. Крім того, силовики оголосили про успішну операцію в провінції Кандагар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Міноборони і МВС Афганістану.

"Азіз Рахман, також відомий як Azifa, один із старших командирів "Талібану" убитий сьогодні в результаті авіаудару ВПС в районі Алінгар провінції Лагман", - зазначили в Міноборони Афганістану.

Там уточнили, що знищений бойовик був причетний до численних терористичних нападів, у тому числі в провінції Лагман.

У МВС країни своєю чергою повідомили про ліквідацію глави розвідки "Талібану" карі Шагасі. Крім того, в ході спецоперації були захоплені два його спільника.

У відомстві також зазначили, що протягом останньої доби афганські сили безпеки провели кілька контртерористичних операцій в районах Данд і Арганбад провінції Кандагар. В результаті атаки були вбиті троє бойовиків, ще двоє поранені. Знищено бойову техніку терористів, захоплено зброю та боєприпаси.

Нагадаємо, сьогодні афганські сили безпеки відбили атаку бойовиків "Талібану" на місто Хайратон біля кордону з Узбекистаном.

Зазначимо, в ніч на 10 липня між бойовиками "Талібану" і поліцією Афганістану сталося зіткнення. В результаті четверо правоохоронців загинули, а двоє були поранені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Талібан Афганистан
NEWS
Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі
Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі
DAILY
Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою