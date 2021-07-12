В Афганістані ліквідували одного з командирів і главу розвідки "Талібану"
Міністерства оборони і внутрішніх справ Афганістану повідомили про ліквідацію одного з командирів терористичного руху "Талібан" і глави розвідки організації. Крім того, силовики оголосили про успішну операцію в провінції Кандагар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Міноборони і МВС Афганістану.
"Азіз Рахман, також відомий як Azifa, один із старших командирів "Талібану" убитий сьогодні в результаті авіаудару ВПС в районі Алінгар провінції Лагман", - зазначили в Міноборони Афганістану.
Там уточнили, що знищений бойовик був причетний до численних терористичних нападів, у тому числі в провінції Лагман.
У МВС країни своєю чергою повідомили про ліквідацію глави розвідки "Талібану" карі Шагасі. Крім того, в ході спецоперації були захоплені два його спільника.
У відомстві також зазначили, що протягом останньої доби афганські сили безпеки провели кілька контртерористичних операцій в районах Данд і Арганбад провінції Кандагар. В результаті атаки були вбиті троє бойовиків, ще двоє поранені. Знищено бойову техніку терористів, захоплено зброю та боєприпаси.
Нагадаємо, сьогодні афганські сили безпеки відбили атаку бойовиків "Талібану" на місто Хайратон біля кордону з Узбекистаном.
Зазначимо, в ніч на 10 липня між бойовиками "Талібану" і поліцією Афганістану сталося зіткнення. В результаті четверо правоохоронців загинули, а двоє були поранені.