ru
ua

В Афганистане ликвидировали командира талибов


Полицейское подразделение атаковало укрытия талибов в районе Джалриз

В провинции Вардак на востоке Афганистана ликвидировали 12 боевиков, включая влиятельного командира террористической группировки "талибан" Муллу Садама. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа". 

По словам представителя Министерства внутренних дел Афганистана Насратулла Рахими, перестрелка началась после того, как полицейское подразделение атаковало укрытия талибов в районе Джалриз.

В результате 12 боевиков, включая полевого командира Муллу Садама, были убиты, еще шестеро получили ранения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 9 мая в Кабуле в результате атаки террористической группировки "Талибан" на американскую неправительственную организацию Counterpart International погибли девять человек. Также еще 20 мирных граждан получили ранения в результате взрыва.

Кроме того,  в Афганистане в результате нападения на полицейское управление в провинции Баглан погибли 13 полицейских, еще 55 человек получили ранения. В атаке на управление полиции в городе Пули-Хумри на севере провинции Баглан участвовали по меньшей мере восемь боевиков движения "Талибан".

Зеленский настаивает на выборах по открытым спискам Евросоюз не изменит позицию по Brexit после отставки Мэй
Читать все новости