В Афганистане ликвидировали командира талибов

В провинции Вардак на востоке Афганистана ликвидировали 12 боевиков, включая влиятельного командира террористической группировки "талибан" Муллу Садама. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

По словам представителя Министерства внутренних дел Афганистана Насратулла Рахими, перестрелка началась после того, как полицейское подразделение атаковало укрытия талибов в районе Джалриз.

В результате 12 боевиков, включая полевого командира Муллу Садама, были убиты, еще шестеро получили ранения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 9 мая в Кабуле в результате атаки террористической группировки "Талибан" на американскую неправительственную организацию Counterpart International погибли девять человек. Также еще 20 мирных граждан получили ранения в результате взрыва.

Кроме того, в Афганистане в результате нападения на полицейское управление в провинции Баглан погибли 13 полицейских, еще 55 человек получили ранения. В атаке на управление полиции в городе Пули-Хумри на севере провинции Баглан участвовали по меньшей мере восемь боевиков движения "Талибан".