В Афганістані йдуть запеклі бої за Панджшер: таліби і повстанці заявляють про успіхи
У ніч на 3 вересня в Афганістані спалахнули запеклі бої в північній частині Панджшерської ущелини між бойовиками радикального руху "Талібан" і силами опору. Таліби заявили про взяття під контроль близько 20% провінції, повстанці - про успішний контрнаступ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як повідомив телеканалу представник Фронту національного опору (ФНС), останні два тижні таліби сконцентрували значні сили навколо провінції Панджшер. У ніч на 3 вересня почалися інтенсивні бої.
"Вони (таліби - ред.) використовують всі сили, щоб проникнути всередину, але зіткнення ще тривають", - додав співрозмовник видання.
Прессекретар ФНС Фахім Дашті заявив, що в результаті нічного нападу таліби були відкинуті і зазнали серйозних втрат. "450 терористів були ліквідовані, 130 осіб захоплені", - уточнив він, додавши, що сили опору наближаються до Бадахшан, Капіса і Баглан.
Представник руху "Талібан" Білал Карімі своєю чергою повідомив про встановлення талібами контролю над 20% провінції Панджшер. За його словами, взято стратегічний район Хавак, а на півдні захоплено районі Кабіс.
The Afghan Taliban are killing Panjshiri insurgents and also seizing military equipment.#Panjshir #Afghanistan #AfghanTaliban pic.twitter.com/8dJm5SgWMV— Abdul Wajid JK (@AbdulWajidJK1) September 3, 2021
Continúan los enfrentamientos en el valle del Panjshir entre la Alianza del Norte y los talibanes. Las fuerzas lideradas por Ahmed Massoud emboscaron a los talibanes desde las montañas, se reportan varias bajas de la fuerza talibán. pic.twitter.com/3DOxPvBlU6— Interlogos (@Inter_logos) September 3, 2021
Los talibán preparan una ofensiva total con sus mejores tropas y armamentos para derrotar al grupo de resistencia conformado por la Alianza del Norte dirigida por Ahmed Massoud en la zona del valle de Panjshir. Recientemente cientos del talibán han muerto en enfrentamiento. pic.twitter.com/6QdT1RDuD5— Interlogos (@Inter_logos) September 2, 2021
#Taliban ile direnişçiler arasında çatışma devam ediyor.#Panjshir pic.twitter.com/ueD1w46Kl7— Fatih Demir (@FatihDe80666455) September 3, 2021
Нагадаємо, 2 вересня таліби атакували позиції сил опору в незахопленій провінції Панджшер.
Зазначимо, таліби прийняли рішення почати військову операцію проти повстанців у провінції Панджшер після провалу переговорів з лідером опору Ахмадом Масудом. 30 серпня вони атакували кілька передових постів сил опору в Панджшерській долині. Напади були відбиті.