В Афганістані йдуть запеклі бої за Панджшер: таліби і повстанці заявляють про успіхи

У ніч на 3 вересня в Афганістані спалахнули запеклі бої в північній частині Панджшерської ущелини між бойовиками радикального руху "Талібан" і силами опору. Таліби заявили про взяття під контроль близько 20% провінції, повстанці - про успішний контрнаступ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як повідомив телеканалу представник Фронту національного опору (ФНС), останні два тижні таліби сконцентрували значні сили навколо провінції Панджшер. У ніч на 3 вересня почалися інтенсивні бої.

"Вони (таліби - ред.) використовують всі сили, щоб проникнути всередину, але зіткнення ще тривають", - додав співрозмовник видання.

Прессекретар ФНС Фахім Дашті заявив, що в результаті нічного нападу таліби були відкинуті і зазнали серйозних втрат. "450 терористів були ліквідовані, 130 осіб захоплені", - уточнив він, додавши, що сили опору наближаються до Бадахшан, Капіса і Баглан.

Представник руху "Талібан" Білал Карімі своєю чергою повідомив про встановлення талібами контролю над 20% провінції Панджшер. За його словами, взято стратегічний район Хавак, а на півдні захоплено районі Кабіс.

The Afghan Taliban are killing Panjshiri insurgents and also seizing military equipment.#Panjshir #Afghanistan #AfghanTaliban pic.twitter.com/8dJm5SgWMV — Abdul Wajid JK (@AbdulWajidJK1) September 3, 2021

Continúan los enfrentamientos en el valle del Panjshir entre la Alianza del Norte y los talibanes. Las fuerzas lideradas por Ahmed Massoud emboscaron a los talibanes desde las montañas, se reportan varias bajas de la fuerza talibán. pic.twitter.com/3DOxPvBlU6 — Interlogos (@Inter_logos) September 3, 2021