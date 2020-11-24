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В Афганистане свыше 26 тысяч детей погибли или пострадали из-за войны

Кабул, Вторник 24 ноября 2020 09:45
В Афганистане свыше 26 тысяч детей погибли или пострадали из-за войны
Фото: ситуация в Афганистане (flickr com)
Автор: Анастасия Рокитна

За 14 лет боевых действий в Афганистане в среднем пять детей ежедневно погибают или получают ранения. За все это время погибли или пострадали 26 тысяч детей.

Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на доклад благотворительной организации Save the Children ("Спасите детей").

Как отмечается, с 2005 по 2019 год не менее 26 025 детей были убиты или искалечены во время вооруженного конфликта в Афганистане.

Страна входит в список 11 самых опасных стран, по мнению Save the Children. Наихудшая ситуация сложилась в 2019 году, тогда 874 афганских ребенка были убиты и 2275 получили увечья.

Напомним, австралийских военных подозревают в убийстве 39 местных жителей в Афганистане в ходе военных учений спецназовцев для боевых действий.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс продлит миссию в Афганистане после сокращения присутствия Соединенных Штатов.

Отметим, что Пентагон объявил о выводе части контингента своих войск в Ираке и Афганистане.

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