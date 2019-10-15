В Афганістані в день виборів загинули майже 30 осіб, - ООН

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У терактах під час проведення виборів отримали поранення 279 осіб

У день виборів президента Афганістану, які відбулися наприкінці вересня, було вбито 29 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TOLO news.

За даними Місія ООН зі сприяння Афганістану (UNAMA), в результаті атак терористів в день голосування за президента країни було вбито 29 афганців.

У терактах, проведених радикалами в Кабулі і провінціях країни, в той же день отримали поранення 279 осіб.

Нагадаємо, в Афганістані під час президентських виборів на кількох виборчих дільницях сталися вибухи, в результаті яких загинули дві людини, ще 27 отримали поранення.

Крім того, в Афганістані в місті Джалабад у армійського автобуса стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше десять осіб, ще 27 отримали поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці вересня бойовики терористичної організації "Талібан" викрали 15 членів виборчої комісії і спостерігачів на виборах в провінції Парван.