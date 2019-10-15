ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Афганістані в день виборів загинули майже 30 осіб, - ООН

Новини » Надзвичайні події    15.10.2019 - 15:57
В Афганістані в день виборів загинули майже 30 осіб, - ООН
Ілюстративне фото (khaama.com)

У терактах під час проведення виборів отримали поранення 279 осіб

У день виборів президента Афганістану, які відбулися наприкінці вересня, було вбито 29 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TOLO news.

За даними Місія ООН зі сприяння Афганістану (UNAMA), в результаті атак терористів в день голосування за президента країни було вбито 29 афганців.

У терактах, проведених радикалами в Кабулі і провінціях країни, в той же день отримали поранення 279 осіб.

Нагадаємо, в Афганістані під час президентських виборів на кількох виборчих дільницях сталися вибухи, в результаті яких загинули дві людини, ще 27 отримали поранення.

Крім того, в Афганістані в місті Джалабад у армійського автобуса стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше десять осіб, ще 27 отримали поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці вересня бойовики терористичної організації "Талібан" викрали 15 членів виборчої комісії і спостерігачів на виборах в провінції Парван.

США не видали візи російським дипломатам, які планують виступити в ГА ООН На виборах в Сейм Польщі перемогу отримала партія Качиньського
Новини України АфганистанвыборыООН
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся