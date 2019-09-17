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В Афганистане произошел второй взрыв за день, есть жертвы

Новости » Происшествия    17.09.2019 - 18:49
В Афганистане произошел второй взрыв за день, есть жертвы
Иллюстративное фото (GettyImages)

Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TOLOnews.

Как сообщается, взрыв произошел примерно в час дня на площади Масуда, недалеко от здания Министерства обороны страны. В результате взрыва погибли по меньшей мере 22 человека, еще 38 получили ранения.

По данным афганского МВД, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в афганском Чарикаре (провинция Парван) произошел взрыв во время предвыборного митинга президента Афганистана Ашрафа Гани. результате взрыва погибли не менее 24 человек, еще более трех десятков получили ранения. Президент в результате теракта не пострадал. Позже радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв.

Кроме того, в Афганистане произошло несколько нападений, в результате которых погибли как минимум 7 человек. Нападения произошли в провинциях Фарах, Газни, а также Логар. Кроме того, были подорваны опоры линий электроснабжения главного энергетического предприятия DABS, из-за чего треть страны осталась без электричества. Ответственность за подрывы пока никто на себя не взял.

"Талибан" взял на себя ответственность за взрывы в Афганистане В Афганистане на выступлении президента взорвалась бомба
Новости Украины АфганистанпроисшествиеВзрыв
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