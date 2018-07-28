В Афганистане из-за атаки боевиков погибли трое людей

Один из нападавших погиб во время взрыва бомбы

Сегодня, 28 июля, в городе Джалалабад на востоке Афганистана боевики напали на учебный центр подготовки акушерок, в результате чего погибло трое людей.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя местного правительства Атаулла Хогьян.

Как отмечается, один из нападавших погиб во время взрыва бомбы, а другой еще несколько часов отстреливался от силовиков.

"Он убил водителя и двух охранников, еще 7 - получили ранения", - заявил Хогьян.

В то же время 63 человека, почти все из них - женщины, были эвакуированы с места инцидента.

Напомним, что в Пакистане в результате взрыва на избирательном участке погибли 25 человек.

Взрыв прогремел вблизи избирательного участка города Кветта, вблизи с границей с Афганистаном. По неофициальной информации, за атакой стоит террорист-смертник. Среди погибших есть гражданские и полицейские. Восемь раненых находятся в критическом состоянии.

Как писало ранее РБК-Украина, в городе Далбандин (Пакистан) возле избирательного штаба партии "Белуджистан Авами" взорвали ручную гранату. Сообщалось о 20 пострадавших.