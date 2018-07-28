У Афганістані через атаку бойовиків загинуло троє людей

Один із нападників загинув під час вибуху бомби

Сьогодні, 28 липня, у місті Джалалабад на сході Афганістану бойовики напали на навчальний центр підготовки акушерок, у результаті чого загинуло троє людей.Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника місцевого уряду Атаулла Хогьян.

Як зазначається, один із нападників загинув під час вибуху бомби, а інший ще кілька годин відстрілювався від силовиків.

"Він убив водія та двох охоронців, ще 7 - зазнали поранень", - заявив Хогьян.

Водночас 63 особи, майже всі з них - жінки, були евакуйовані з місця інциденту.

Нагадаємо, що у Пакистані в результаті вибуху на виборчій дільниці загинули 25 людей.

Вибух прогримів поблизу виборчої дільниці міста Кветта, поблизу з кордоном з Афганістаном. За неофіційною інформацією, за нападом стоїть терорист-смертник. Серед загиблих є цивільні і поліцейські. Вісім поранених знаходяться у критичному стані.

Як писало раніше РБК-Україна, в місті Далбандін (Пакистан) біля виборчого штабу партії "Белуджистан Авамі" підірвали ручну гранату. Повідомлялося про 20 постраждалих.