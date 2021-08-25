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Для Афганистана может наступить "ад на земле", - ООН

Автор: Анастасия Рокитна

Афганистану грозит кризис, жители страны могут столкнуться с голодом. Если положение в стране ухудшится, для афганцев наступит "ад на земле".

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

В Афганистане могут столкнуться с голодом 14 млн человек.

"Если положение в стране ухудшится, для афганцев наступит "ад на земле", - предупредил Бизли.

Кризис в стране может возникнуть из-за нескольких лет засухи, конфликтов и спада в экономике, усугубленного COVID-19.

По его словам, для предотвращения гуманитарной катастрофы потребуется не менее 200 млн долларов к сентябрю. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы также выразил надежду, что США, Катар и другие арабские государства Персидского залива выдадут деньги.

Напомним, Германия увеличила размер гуманитарной помощи Афганистану до полмиллиарда евро.

Отметим, у Байдена есть запасной план по эвакуации из Афганистана.

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АфганистанООН