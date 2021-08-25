Для Афганистана может наступить "ад на земле", - ООН

В Афганистане могут столкнуться с голодом 14 млн человек.

"Если положение в стране ухудшится, для афганцев наступит "ад на земле", - предупредил Бизли.

Кризис в стране может возникнуть из-за нескольких лет засухи, конфликтов и спада в экономике, усугубленного COVID-19.

По его словам, для предотвращения гуманитарной катастрофы потребуется не менее 200 млн долларов к сентябрю. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы также выразил надежду, что США, Катар и другие арабские государства Персидского залива выдадут деньги.