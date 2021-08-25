Германия увеличила размер гуманитарной помощи Афганистану до полмиллиарда евро
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна увеличит гуманитарную помощь для Афганистана. Там получат 500 миллионов евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Она подчеркнула, что главным приоритетом остается эвакуация людей из Афганистана.
Несколько дней назад федеральное правительство Германии уже согласовал 100 миллионов евро экстренной помощи для обеспечения нужд беженцев в Афганистане и у его границ.
Эти средства должны предоставляться исключительно через гуманитарные организации. К ним теперь должны добавиться еще 500 миллионов евро.
После прихода к власти талибов правительство Германии приостановило государственную помощь, выделяемую в целях содействия экономическому и социальному развитию Афганистана.
Однако средства гуманитарной помощи продолжали предоставляться. Речь идет прежде всего об обеспечении людей едой, медикаментами и временным жильем.