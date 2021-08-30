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Из Афганистана уже эвакуировали более 120 тысяч человек

Автор: Сергей Пышкин

С начала операции по эвакуации из Афганистана вывели более 122 тысяч человек. В течение последних суток из аэропорта Кабула вылетели 28 рейсов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам генерала Уильяма Хэнка Тейлора, заместителя председателя штабов регионального сотрудничества США, за последние 24 часа США эвакуировали 1200 человек 26 самолетами. Всего из аэропорта вылетели 28 рейсов.

Тейлор добавил, что с начала эвакуации страну покинули более 122 тысяч человек, среди которых 5,5 тысячи американцев.

Несмотря на то, что операция завершается 31 августа, Министерства обороны продолжают поддержку межведомственного взаимодействия.

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