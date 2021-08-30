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З Афганістану вже евакуювали понад 120 тисяч людей

Автор: Сергій Пишкін

Від початку операції по евакуації з Афганістану вивели більше ніж 122 тисячі людей. Протягом останньої доби з аеропорту Кабулу вилетіли 28 рейсів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами генерала Вільяма Хенка Тейлора, заступника голови Штабів регіональної співпраці США, за останні 24 години США евакуювали 1200 осіб 26 літаками. Загалом з аеропорту вилетіли 28 рейсів.

Тейлор додав, що з початку евакуації країну покинули більше ніж 122 тисячі осіб, серед яких 5,5 тисячі американців.

Попри те, що операція завершується 31 серпня, Міністерства оборони продовжують підтримку міжвідомчої взаємодії.

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