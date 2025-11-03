Афганістан сколихнув потужний землетрус: є загиблі та понад сотня постраждалих

Потужний землетрус магнітудою 6,3 стався на півночі Афганістану вночі 3 листопада. Поштовхи відчули навіть у столиці країни Кабулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aljaseera .

Землетрус, який підтвердила Геологічна служба США (USGS), стався в регіоні Гіндукуш поблизу міста Мазарі-Шарі. За даними USGS, епіцентр залягав на глибині 28 км.

Місцеві жителі вибігли на вулиці посеред ночі, побоюючись обвалів будинків. Спочатку інформації про жертв або постраждалих не було, але ближче до ранку стало відомо, що загинули щонайменше 7 осіб, і ще 150 дістали поранення.

Слід зазначити, що Геологічна служба США оголосила помаранчевий рівень небезпеки через землетрус і вказала, що ймовірні значні жертви, а катастрофа потенційно має широке поширення.

Видання нагадує, що землетруси є поширеним явищем в Афганістані, особливо вздовж гірського хребта Гіндукуш. Цьогоріч країна вже пережила два потужні поштовхи: 31 серпня на сході країни магнітудою 6,0, що забрав понад 2200 життів, і в жовтні 2023 року в західному Гераті, де загинули понад 1500 людей і було зруйновано десятки тисяч будинків.

Також Аljazeera повідомляє, що погана інфраструктура в Афганістані та численні кризові чинники, включно з бідністю, посухою та напливом тих, хто повернувся з Пакистану та Ірану, ускладнюють рятувальні роботи після стихійних лих.

Сейсмолог Британської геологічної служби Брайан Бапті зазначив, що з 1900 року північно-східний Афганістан зазнав щонайменше 12 землетрусів магнітудою понад 7,0.