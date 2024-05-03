Афганістан планує збудувати логістичний центр для транзиту нафти з РФ

Санкції проти російської нафти

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні країни почали обговорювати запровадження санкцій проти нафти та нафтопродуктів із РФ. У результаті країни G7, Євросоюз та союзники запровадили стелю цін на рівні 60 доларів за барель. З лютого минулого року аналогічні обмеження почали діяти на постачання нафтопродуктів із РФ.

При цьому в Мінфіні США заявили, що країни "Великої сімки" можуть незабаром переглянути верхню межу цін на російську нафту. Це залежить від ринкових умов та інших факторів.

У пошуках ринків збуту для своєї нафти Росія таємно постачає нафту КНДР у обсягах, які порушують встановлені Радою безпеки ООН обмеження. Це може спричинити введення США нових санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.