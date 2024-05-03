Афганістан планує збудувати логістичний центр для транзиту нафти з РФ

Афганістан домовився з Казахстаном та Туркменістаном про будівництво логістичного центру на заході країни, який має стати головним транзитним хабом для нафти та інших товарів регіонального експорту з Росії до Південної Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Технічні групи трьох країн протягом двох місяців підготують письмову угоду про офіційні плани створення хаба, в яку всі три країни інвестуватимуть кошти після шести місяців переговорів. У Міністерстві торгівлі Казахстану також зазначили, що мають намір побудувати автомобільні дороги та залізничну гілку через Афганістан, щоб з'єднати країну з Південною Азією та Перською затокою, при цьому новий логістичний центр слугуватиме важливим перевалочним пунктом. Очікується, що після завершення зведення першої черги пропускна спроможність нового логістичного центру становитиме один мільйон тонн нафти, проте поки що невідомо, коли він запрацює. При цьому в Афганістані розраховують, що в майбутньому через цей центр транспортуватимуться до країн Південної Азії мільйони тонн російської нафти.