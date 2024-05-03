Афганістан планує збудувати логістичний центр для транзиту нафти з РФ
Афганістан домовився з Казахстаном та Туркменістаном про будівництво логістичного центру на заході країни, який має стати головним транзитним хабом для нафти та інших товарів регіонального експорту з Росії до Південної Азії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Технічні групи трьох країн протягом двох місяців підготують письмову угоду про офіційні плани створення хаба, в яку всі три країни інвестуватимуть кошти після шести місяців переговорів.
У Міністерстві торгівлі Казахстану також зазначили, що мають намір побудувати автомобільні дороги та залізничну гілку через Афганістан, щоб з'єднати країну з Південною Азією та Перською затокою, при цьому новий логістичний центр слугуватиме важливим перевалочним пунктом.
Очікується, що після завершення зведення першої черги пропускна спроможність нового логістичного центру становитиме один мільйон тонн нафти, проте поки що невідомо, коли він запрацює. При цьому в Афганістані розраховують, що в майбутньому через цей центр транспортуватимуться до країн Південної Азії мільйони тонн російської нафти.
Санкції проти російської нафти
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні країни почали обговорювати запровадження санкцій проти нафти та нафтопродуктів із РФ. У результаті країни G7, Євросоюз та союзники запровадили стелю цін на рівні 60 доларів за барель. З лютого минулого року аналогічні обмеження почали діяти на постачання нафтопродуктів із РФ.
При цьому в Мінфіні США заявили, що країни "Великої сімки" можуть незабаром переглянути верхню межу цін на російську нафту. Це залежить від ринкових умов та інших факторів.
У пошуках ринків збуту для своєї нафти Росія таємно постачає нафту КНДР у обсягах, які порушують встановлені Радою безпеки ООН обмеження. Це може спричинити введення США нових санкцій.
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