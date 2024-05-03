Афганистан планирует построить логистический центр для транзита нефти из РФ

Афганистан договорился с Казахстаном и Туркменистаном о строительстве логистического центра на западе страны, который должен стать главным транзитным хабом для нефти и других товаров регионального экспорта из России в Южную Азию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Технические группы трех стран в течение двух месяцев подготовят письменное соглашение об официальных планах создания хаба, в который все три страны будут инвестировать средства после шести месяцев переговоров.

В Министерстве торговли Казахстана также отметили, что намерены построить автомобильные дороги и железнодорожную ветку через Афганистан, чтобы соединить страну с Южной Азией и Персидским заливом, при этом новый логистический центр будет служить важным перевалочным пунктом.

Ожидается, что после завершения возведения первой очереди пропускная способность нового логистического центра составит один миллион тонн нефти, однако пока неизвестно, когда он заработает. При этом в Афганистане рассчитывают, что в будущем через этот центр будут транспортироваться в страны Южной Азии миллионы тонн российской нефти.