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Афганистан планирует построить логистический центр для транзита нефти из РФ

Пятница 03 мая 2024 03:31
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Афганистан планирует построить логистический центр для транзита нефти из РФ Фото: Афганистан построит логистический центр для нефти из РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Афганистан договорился с Казахстаном и Туркменистаном о строительстве логистического центра на западе страны, который должен стать главным транзитным хабом для нефти и других товаров регионального экспорта из России в Южную Азию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Технические группы трех стран в течение двух месяцев подготовят письменное соглашение об официальных планах создания хаба, в который все три страны будут инвестировать средства после шести месяцев переговоров.

В Министерстве торговли Казахстана также отметили, что намерены построить автомобильные дороги и железнодорожную ветку через Афганистан, чтобы соединить страну с Южной Азией и Персидским заливом, при этом новый логистический центр будет служить важным перевалочным пунктом.

Ожидается, что после завершения возведения первой очереди пропускная способность нового логистического центра составит один миллион тонн нефти, однако пока неизвестно, когда он заработает. При этом в Афганистане рассчитывают, что в будущем через этот центр будут транспортироваться в страны Южной Азии миллионы тонн российской нефти.

Санкции против российской нефти

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину западные страны начали обсуждать введение санкций против нефти и нефтепродуктов из РФ. В результате страны G7, Евросоюз и союзники ввели потолок цен на уровне 60 долларов за баррель. С февраля прошлого года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ.

При этом в Минфине США заявили, что страны "Большой семерки" могут вскоре пересмотреть верхний предел цен на российскую нефть. Это зависит от рыночных условий и других факторов.

В поисках рынков сбыта для своей нефти Россия тайно поставляет нефть КНДР в объемах, которые нарушают установленные Советом безопасности ООН ограничения. Это может стать причиной введения США новых санкций.

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