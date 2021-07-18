Афганистан отозвал посла и дипломатов из Пакистана из-за угрозы безопасности

Министерство иностранных дел Афганистана объявило об отзыве посла и высокопоставленных дипломатов из Пакистана. На такой шаг пошли после того, как в Исламабаде похитили и пытали дочь афганского посла .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Афганистана .

"После похищения дочери посла Афганистана в Пакистане руководство Исламской Республики Афганистан отозвало посла Афганистана и высокопоставленных дипломатов из Пакистана до тех пор, пока не будут устранены все угрозы безопасности, включая арест и суд над виновными в похищении", - заявили в министерстве.

Кроме того, в ближайшее время в Пакистан отправится афганская делегация, которая оценит и рассмотрит дело о похищении дочери посла и все связанные с ним вопросы.

"Следующие действия будут осуществляться на основе полученных результатов", - добавили в МИД Афганистана.