ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Афганістан відкликав посла та дипломатів з Пакистану через загрозу безпеці

Новость на русском →
Афганістан, Неділя 18 липня 2021 19:51
Афганістан відкликав посла та дипломатів з Пакистану через загрозу безпеці Фото: Афганістан відкликав посла з Пакистану (flickr.com/thejointstaff)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ Афганістану оголосило про відкликання посла та високопоставлених дипломатів з Пакистану. На такий крок пішли після того, як в Ісламабаді викрали та катували дочку афганського посла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Афганістану.

"Після викрадення дочки посла Афганістану в Пакистані керівництво Ісламської Республіки Афганістан відкликало посла Афганістану і високопоставлених дипломатів з Пакистану до тих пір, поки не будуть усунуті всі загрози безпеки, включаючи арешт і суд над винними у викраденні", - заявили в міністерстві.

Крім того, найближчим часом до Пакистану вирушить афганська делегація, яка оцінить та розгляне справу щодо викрадення дочки посла і всі пов'язані з нею питання.

"Наступні дії будуть здійснюватися на основі отриманих результатів", - додали в МЗС Афганістану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан Пакистан посол
NEWS
Напад на прикордонників на кордоні з Росією: що відомо на цей момент
Напад на прикордонників на кордоні з Росією: що відомо на цей момент
DAILY
Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі