В Пакистане похитили дочь посла Афганистана: после пыток ее отпустили
Дочь посла Афганистана в Пакистане была похищена неизвестными в столице страны Исламабаде. После пыток девушку отпустили, сейчас она находится в больнице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Афганистана.
"Министерство иностранных дел Исламской Республики Афганистан с глубоким сожалением сообщает, что дочь афганского посла в Исламабаде Наджибуллы Алихила была похищена неизвестными по дороге домой", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что девушка "подверглась жестоким пыткам" и затем была отпущена. Сейчас она находится в больнице. О ее состоянии не сообщается.
МИД Афганистана решительно осудило это "гнусное деяние" и выразило глубокое беспокойство за безопасность дипломатов, членов их семей и сотрудников дипмиссий страны и консульства в Пакистане.
Ведомство обратилось к властям Пакистана с призывом найти похитителей и привлечь их к ответственности, а также принять меры по обеспечению безопасности посольства в соответствие с международными договорами и конвенциями.
Напомним, ранее первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех обвинил Пакистан в поддержке боевиков движения "Талибан".