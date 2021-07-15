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Афганістан звинуватив Пакистан у підтримці "Талібану"

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Кабул, Четвер 15 липня 2021 20:45
Афганістан звинуватив Пакистан у підтримці "Талібану" Фото: Афганістан звинуватив Пакистан в наданні підтримки талібам (flickr.com/8969672@N04/)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Військово-повітряні сили Пакистану надають підтримку бойовикам руху "Талібан" в ряді районів Афганістану. Крім цього, Ісламабад пригрозив Кабулу "негативною реакцією", якщо урядові війська витіснять талібів з прикордонного переходу Спін-Бодака, захопленого ними напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shamshad News.

"ВПС Пакистану зараз надають підтримку талібам з повітря в певних районах", - заявив виданню перший віце-президент Амрулла Салех.

За його словами, влада Пакистан офіційно попередила армію і військово-повітряні сили країни, що будь-який крок по витісненню талібів зі Спін-Болдака викличе негативну реакцію з боку пакистанської армії.

За даними видання, ввечері 15 Липня таліби атакували поліцейський блок пост в районі Котал-Марча в дев'ятому окрузі Кандагара. У цьому районі тривають бойові дії.

Також урядові війська ведуть бої в районі великого табору біженців біля Кандагара. Сім'ї, що знаходилися там, покинули табір, побоюючись обстрілів і тепер "бродять вулицями міста".

Нагадаємо, раніше "Талібан" заявив, що взяв під контроль 85% території Афганістану. Однак уряд Афганістану заперечує це.

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