В Афганистан могут вернуться казни и строгие наказания, - чиновник талибов

В Афганистан могут вернуться казни и строгие наказания с приходом талибов власти. Об этом заявил чиновник и один из основателей движения "Талибан" мулла Норуддин Тураби.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Тураби, которому сейчас за 60, был министром юстиции и главой так называемого Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока во время предыдущего правления "Талибана".
В интервью он заявил, что движение снова будет проводить казни и строгие наказания, такие как ампутации рук (применяли за кражи, - ред.), хотя, возможно, уже и не на публике.
Он выразил недовольство возмущениями по поводу казней, которые талибы проводили, когда были раньше у власти, и предостерег мир от вмешательства в дела новых правителей Афганистана.
Тураби заявляет, что "Талибан" изменился,
Также он предположил, что в случае, если наказания решат сделать публичными, то людям разрешат их снимать на фото и видео для сдерживающего эффекта.
Напомним, что талибы назвали условия, при которых девочки могут вернуться в школы. Там заявили, что для этого нужны безопасные условия.