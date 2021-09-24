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В Афганистан могут вернуться казни и строгие наказания, - чиновник талибов

Автор: Наталья Скороход

В Афганистан могут вернуться казни и строгие наказания с приходом талибов власти. Об этом заявил чиновник и один из основателей движения "Талибан" мулла Норуддин Тураби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Тураби, которому сейчас за 60, был министром юстиции и главой так называемого Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока во время предыдущего правления "Талибана".

В интервью он заявил, что движение снова будет проводить казни и строгие наказания, такие как ампутации рук (применяли за кражи, - ред.), хотя, возможно, уже и не на публике.

Он выразил недовольство возмущениями по поводу казней, которые талибы проводили, когда были раньше у власти, и предостерег мир от вмешательства в дела новых правителей Афганистана.

Тураби заявляет, что "Талибан" изменился,

Также он предположил, что в случае, если наказания решат сделать публичными, то людям разрешат их снимать на фото и видео для сдерживающего эффекта.

Напомним, что талибы назвали условия, при которых девочки могут вернуться в школы. Там заявили, что для этого нужны безопасные условия.

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АфганистанТалибан