В Афганистан могут вернуться казни и строгие наказания, - чиновник талибов

Тураби, которому сейчас за 60, был министром юстиции и главой так называемого Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока во время предыдущего правления "Талибана".

В интервью он заявил, что движение снова будет проводить казни и строгие наказания, такие как ампутации рук (применяли за кражи, - ред.), хотя, возможно, уже и не на публике.

Он выразил недовольство возмущениями по поводу казней, которые талибы проводили, когда были раньше у власти, и предостерег мир от вмешательства в дела новых правителей Афганистана.

Тураби заявляет, что "Талибан" изменился,

Также он предположил, что в случае, если наказания решат сделать публичными, то людям разрешат их снимать на фото и видео для сдерживающего эффекта.