До Афганістану можуть повернутися страти і суворі покарання, - чиновник талібів

В Афганістан можуть повернутися страти і суворі покарання з приходом талібів до влади. Про це заявив чиновник і один із засновників руху "Талібан" мулла Норуддін Турабі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Турабі, якому зараз за 60, був міністром юстиції та главою так званого Міністерства пропаганди чесноти та запобігання пороку під час попереднього правління "Талібану".
В інтерв'ю він заявив, що рух знову проводитиме страти й суворі покарання, такі як ампутації рук (застосовували за крадіжки, - ред.), хоча, можливо, вже і не на публіці.
Він висловив невдоволення обуреннями з приводу страт, які таліби проводили, коли були раніше при владі, і застеріг світ від втручання в справи нових правителів Афганістану.
Тураби заявляє, що "Талібан" змінився,
Також він припустив, що в разі, якщо покарання вирішать зробити публічними, то людям дозволять їх знімати на фото і відео для стримуючого ефекту.
Нагадаємо, що таліби назвали умови, за яких дівчатка можуть повернутися в школи. Там заявили, що для цього потрібні безпечні умови.