Аферисти вкрали в переселенців майже півмільйона гривень. Поліція викрила злочинців

Зазначається, що до поліції Києва звернулися представники одного з державних банків, які повідомили, що невідомі особи, представляючись співробітниками фінансової установи, вчиняють шахрайські дії щодо клієнтів, - знімають гроші з їхніх рахунків.

"Підозрюваними виявилися жителі Запоріжжя - 28-річний чоловік і 42-річна жінка", - розповів начальник відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Києва Євген Черняховський.

Фото: Обшуки (npu.gov.ua)

За його словами, співучасники створили фейковий фішинговий сайт за аналогом одного з відомих державних банків, а далі під виглядом працівників цього банку підшукували в Telegram-каналах переселенців і пропонували отримати нібито фінансову допомогу від іноземних партнерів.

Загалом підозрювані зняли з рахунків громадян більше 400 тисяч гривень.

Що їм загрожує

Під час обшуків за місцями їхнього проживання слідчі вилучили блокноти з чорновими записами, документацію, що засвідчує їхню злочинну діяльність, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та сім-картки. Тривають заходи щодо встановлення інших учасників злочину, а також потерпілих.

Слідчі поліції Києва повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні шахрайства. Санкція статті передбачає від 3 до 5 років ув'язнення.

Гучні злочини в Україні

Правоохоронці в Рівному затримали правопорушника, в якого виявилось психотропних речовин на майже два мільйони гривень.

Також кіберполіція викрила шахраїв, які перебуваючи в СІЗО продавали автівки для ЗСУ. В результаті злочинних дій постраждали військові.

Правоохоронці затримали одного з організаторів шахрайської схеми, за якою аферисти виманили у матері загиблого військовослужбовця 7,5 млн гривень, які вона отримала як грошову допомогу від держави.