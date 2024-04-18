Афера із запуском Запорізької АЕС росіянами: яка ймовірність і що може статися

Під час підготовки матеріалу було використано інформацію зарубіжних ЗМІ, дані джерел видання, коментарі експертів РБК-Україна.

Зміст

Росія збирається запустити Запорізьку АЕС уже до кінця цього року. Про це минулого тижня повідомило WSJ, посилаючись на власні джерела. Інформація ґрунтується на технічних звітах експертів МАГАТЕ, які знаходяться на станції.

Дані, на базі яких можна зробити аналогічний висновок, є і в України. Офіційно це не підтверджують, але джерела РБК-Україна в урядових колах стверджують, що таку інформацію отримували.

ЗАЕС була захоплена росіянами практично у перші дні повномасштабного вторгнення. Усіх 6 енергоблоків станції було зупинено, але її управлінням займалися українські фахівці. Але з січня 2024 року до роботи на станції не допускається жоден співробітник, який не підписав контракт із "Росатомом".

У якому обсязі росіяни хочуть запустити станцію, наразі невідомо. За даними WSJ, можливо, йдеться про один енергоблок, який нібито хочуть запустити до 40-річчя підключення станції до електромережі СРСР (перший блок ЗАЕС був запущений у листопаді 1984 року - ред.). Інформація про плани запуску нібито підтверджена Путіним на зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у Сочі у березні.

Навіщо Росії запускати станцію

Росія не потребує додаткової електроенергії для забезпечення споживачів. Тому потужності станції для генерації їм не потрібні, вважає колишній головний інженер ЧАЕС Микола Штейнберг. “Необхідності у цьому, я думаю, немає. Можливо, це політичний хід, щоб показати, що вони все можуть, якщо захочуть”, - сказав він у коментарі РБК-Україна.

Тривала робота ЗАЕС після того, як було знищено Каховське водосховище, практично неможлива - недостатньо охолоджувальної води для конденсаторів турбін, зазначив експерт. "При відсутності води говорити про тривалу роботу станції просто неможливо", - зазначив Штейнберг.

Ставок-охолоджувач ЗАЕС (фото: planet.com )

Однак на деякий час, наприклад, на кілька годин, може днів, практично без вироблення електроенергії, запустити якийсь із блоків станції, в принципі, не становить великих проблем. "Це можуть зробити, щоб продемонструвати можливість виходу на потужність, продемонструвати, що на АЕС все нормально, ядерна безпека гарантується", - наголосив він.

Але тривала робота АЕС для вироблення електроенергії буде неможлива. Реактор після такої роботи знову генеруватиме залишкове тепло. І буде потрібно тривалий час, можливо, кілька тижнів надійного електропостачання, для його охолодження, зазначив експерт.

Чи потрібно запуск станції узгоджувати з МАГАТЕ

Для пуску станції не потрібно буде жодних додаткових погоджень з МАГАТЕ чи з іншими організаціями. Рішення про запуск, заявив Штейнберг, може бути ухвалене Росією самостійно.

“МАГАТЕ у цьому випадку ні до чого. Якби станцію запускала Україна, то треба було б надати інспекції Агентства докази дотримання вимог режиму гарантій (нерозповсюдження ядерної зброї – ред.). Для Росії це не потрібно. Росія є ядерною державою і має ядерну зброю, ці проблеми її не стосуються”, - зазначив Штейнберг.

Єдине, що необхідно зробити РФ, - видати ліцензію на експлуатацію станції. Ще у 2022 році для управління ЗАЕС "Росатом" створив компанію "Експлуатаційна організація Запорізької АЕС". Саме вона й повинна мати ліцензію. “Стан ліцензій українського органу ядерного регулювання (ДІЯРУ) – у якомусь невизначеному стані. Вважаю, що вони не можуть складати правову основу для діяльності російської організації по експлуатації”, - вважає Штейнберг.

У першій половині квітня ЗАЕС відвідали представники Ростехнагляду та зустрілися з інспекторами МАГАТЕ. Можливо, вони вже починають займатися питанням ліцензування, припустив експерт. Повний перелік питань, які обговорювалися під час відвідин станції представниками Ростехнагляду, не відомий. Але повідомлялося, що росіяни цікавилися оцінками інспекторів МАГАТЕ про фізичну та атомну безпеку станції.

Окупанти на ЗАЕС (фото: Getty Images)

Для запуску ЗАЕС треба підключити до енергосистеми РФ

Наразі ЗАЕС підключено до української енергосистеми. Для запуску станції росіянам необхідно буде перепідключити її до своєї енергосистеми. Для цього потрібно декілька днів, казав президент "Енергоатому" Петро Котін в інтерв'ю РБК-Україна. Такі спроби вже були у 2022 році, але зробити цього не вдалося.

Як зазначила в коментарі РБК-Україна голова Антикризового експертного ядерного центру України Ольга Кошарна, з боку РФ ведеться активна робота щодо відновлення ліній електропостачання від ЗАЕС на окуповані території, які були пошкоджені раніше. Це може свідчити, що план із запуску станції поступово почав реалізовуватися.

Крім того, переведення днями 4-го енергоблоку ЗАЕС у режим "холодного зупину" теж можна вважати підготовкою до запуску станції. Зараз, зазначила Кошарна, напевно, його спробують привести в безпечніший стан для роботи. У “гарячому” режимі енергоблок перебував довше за допустиму норму - практично з серпня минулого року. При тому, що максимальний термін перебування у такому стані блоку становить 100 годин протягом року.

Подібні порушення на 5-му та 6-му енергоблоках у 2022-2023 роках призвели до порушення роботи парогенераторів. До речі, на 4-му блоці минулого року теж були проблеми - після його переведення в червні в гарячий режим буквально через два тижні виникли неполадки в парогенераторі.

Які цілі провокацій РФ

Підготовчою роботою до запуску ЗАЕС можна вважати провокації з боку РФ, які відбуваються останнім часом. Мова про обстріл станції 7 та 9 квітня. У ГУР заявили, що росіяни зімітували обстріл нібито з боку України.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що російські загарбники влаштовують провокаційні обстріли об'єктів Запорізької АЕС, щоб звинуватити в них Україну і таким чином зняти з порядку денного питання необхідності деокупації ядерного об'єкта.

Не виключено, що провокації продовжуватимуться, щоб і надалі тримати станцію під окупацією. І навряд чи спроби запустити ЗАЕС можуть бути раніше кінця осені. Основна проблема – дефіцит води для охолодження реакторів. У літній період води з басейну та кількох свердловин, пробурених у районі станції, не вистачить для охолодження реакторів навіть на незначний час.