Афера на будівництві житла для ЗСУ: адвокати виманили у забудовника понад 2 млн доларів
Двоє адвокатів з Тернопільщини разом зі спільником організували масштабну шахрайську схему, прикриваючись патріотичною ідеєю - будівництвом житла для військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.
Під виглядом сприяння у виділенні землі під багатоповерхівку у Львові, яку нібито мала надати військова частина, аферисти отримали від забудовника понад 2 млн доларів, а натомість передали підроблені документи.
Що сталося
За даними Нацполіції, до забудовника звернулися двоє адвокатів - батько й син.
Вони запропонували оформити землю, що перебувала у користуванні військової частини, під зведення житлового будинку, частину квартир в якому нібито мали передати родинам військовослужбовців.
Зловмисники запевнили підприємця, що для "вирішення всіх питань" потрібно понад 2 мільйони доларів. Гроші передавались готівкою - у кілька етапів.
Однак згодом виявилося, що документи на землю - підробка, а саму ділянку не переоформлювали. Весь цей час кошти просто "осідали" в кишенях шахраїв.
Як викрили схему
Справу розкрили оперативники Департаменту карного розшуку, слідчі Головного управління НПУ та співробітники поліції Тернопільської й Київської областей.
Проведено 8 обшуків у помешканнях зловмисників. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, документи та автомобілі.
Що загрожує фігурантам
Адвокати та їхній спільник отримали підозру за ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство в особливо великих розмірах.
Їм загрожує до 12 років в’язниці. Суд вже обрав запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 60 млн гривень для кожного.
Нагадаємо, що в Одеській області викрили схему з ухилення від військової служби. До неї причетні двоє правоохоронців - батько та син.
За даними ДБР, батько та син - працівники одного з правоохоронних органів Ізмаїлу, пропонували клієнтам виключити їх із баз розшуку та військового обліку.
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