ua en ru
Вт, 08 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Афера на будівництві житла для ЗСУ: адвокати виманили у забудовника понад 2 млн доларів

Вівторок 08 липня 2025 15:54
UA EN RU
Афера на будівництві житла для ЗСУ: адвокати виманили у забудовника понад 2 млн доларів Фото: Адвокати з Тернопільщини організували аферу на 2 млн доларів (t.me/UA_National_Police)
Автор: Владислава Ткаченко

Двоє адвокатів з Тернопільщини разом зі спільником організували масштабну шахрайську схему, прикриваючись патріотичною ідеєю - будівництвом житла для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Під виглядом сприяння у виділенні землі під багатоповерхівку у Львові, яку нібито мала надати військова частина, аферисти отримали від забудовника понад 2 млн доларів, а натомість передали підроблені документи.

Що сталося

За даними Нацполіції, до забудовника звернулися двоє адвокатів - батько й син.

Вони запропонували оформити землю, що перебувала у користуванні військової частини, під зведення житлового будинку, частину квартир в якому нібито мали передати родинам військовослужбовців.

Фото: Адвокати з Тернопільщини організували аферу під виглядом житла для ЗСУ (t.me/UA_National_Police)

Зловмисники запевнили підприємця, що для "вирішення всіх питань" потрібно понад 2 мільйони доларів. Гроші передавались готівкою - у кілька етапів.

Однак згодом виявилося, що документи на землю - підробка, а саму ділянку не переоформлювали. Весь цей час кошти просто "осідали" в кишенях шахраїв.

Як викрили схему

Справу розкрили оперативники Департаменту карного розшуку, слідчі Головного управління НПУ та співробітники поліції Тернопільської й Київської областей.

Проведено 8 обшуків у помешканнях зловмисників. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, документи та автомобілі.

Що загрожує фігурантам

Адвокати та їхній спільник отримали підозру за ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство в особливо великих розмірах.

Їм загрожує до 12 років в’язниці. Суд вже обрав запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 60 млн гривень для кожного.

Нагадаємо, що в Одеській області викрили схему з ухилення від військової служби. До неї причетні двоє правоохоронців - батько та син.

За даними ДБР, батько та син - працівники одного з правоохоронних органів Ізмаїлу, пропонували клієнтам виключити їх із баз розшуку та військового обліку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліція Війна в Україні
Новини
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Аналітика
"Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях