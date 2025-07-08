Афера на строительстве жилья для ВСУ: адвокаты выманили у застройщика более 2 млн долларов
Двое адвокатов с Тернопольщины вместе с сообщником организовали масштабную мошенническую схему, прикрываясь патриотической идеей - строительством жилья для военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.
Под видом содействия в выделении земли под многоэтажку во Львове, которую якобы должна была предоставить военная часть, аферисты получили от застройщика более 2 млн долларов, а взамен передали поддельные документы.
Что произошло
По данным Нацполиции, к застройщику обратились двое адвокатов - отец и сын.
Они предложили оформить землю, которая находилась в пользовании воинской части, под строительство жилого дома, часть квартир в котором якобы должны были передать семьям военнослужащих.
Злоумышленники заверили предпринимателя, что для "решения всех вопросов" нужно более 2 миллионов долларов. Деньги передавались наличными - в несколько этапов.
Однако впоследствии оказалось, что документы на землю - подделка, а сам участок не переоформляли. Все это время средства просто "оседали" в карманах мошенников.
Как разоблачили схему
Дело раскрыли оперативники Департамента уголовного розыска, следователи Главного управления НПУ и сотрудники полиции Тернопольской и Киевской областей.
Проведено 8 обысков в помещениях злоумышленников. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, документы и автомобили.
Что грозит фигурантам
Адвокаты и их сообщник получили подозрение по ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество в особо крупных размерах.
Им грозит до 12 лет тюрьмы. Суд уже избрал меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога более 60 млн гривен для каждого.
Напомним, что в Одесской области разоблачили схему по уклонению от военной службы. К ней причастны двое правоохранителей - отец и сын.
По данным ГБР, отец и сын - работники одного из правоохранительных органов Измаила, предлагали клиентам исключить их из баз розыска и воинского учета.
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