Афера на строительстве жилья для ВСУ: адвокаты выманили у застройщика более 2 млн долларов

Двое адвокатов с Тернопольщины вместе с сообщником организовали масштабную мошенническую схему, прикрываясь патриотической идеей - строительством жилья для военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию .

Под видом содействия в выделении земли под многоэтажку во Львове, которую якобы должна была предоставить военная часть, аферисты получили от застройщика более 2 млн долларов, а взамен передали поддельные документы.

Что произошло

По данным Нацполиции, к застройщику обратились двое адвокатов - отец и сын.

Они предложили оформить землю, которая находилась в пользовании воинской части, под строительство жилого дома, часть квартир в котором якобы должны были передать семьям военнослужащих.

Фото: Адвокаты с Тернопольщины организовали аферу под видом жилья для ВСУ (t.me/UA_National_Police)

Злоумышленники заверили предпринимателя, что для "решения всех вопросов" нужно более 2 миллионов долларов. Деньги передавались наличными - в несколько этапов.

Однако впоследствии оказалось, что документы на землю - подделка, а сам участок не переоформляли. Все это время средства просто "оседали" в карманах мошенников.

Как разоблачили схему

Дело раскрыли оперативники Департамента уголовного розыска, следователи Главного управления НПУ и сотрудники полиции Тернопольской и Киевской областей.

Проведено 8 обысков в помещениях злоумышленников. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, документы и автомобили.

Что грозит фигурантам

Адвокаты и их сообщник получили подозрение по ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество в особо крупных размерах.

Им грозит до 12 лет тюрьмы. Суд уже избрал меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога более 60 млн гривен для каждого.