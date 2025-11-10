Афера на 5,8 млрд гривень "Укртатнафти": у Києві затримали одного з фігурантів
Правоохоронці затримали в Києві директора однієї з компаній, який є фігурантом справи про розтрату понад 5,8 млрд гривень "Укртатнафти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Як зазначили правоохоронці, затриманий є директором однієї з компаній. Йому та його спільникам раніше повідомили про підозру в організації масштабної схеми з розтрати коштів "Укртатнафти", але чоловік переховувався від слідства і перебував у міжнародному розшуку.
У Нацполіції уточнили, що в 2017-2022 роках підозрюваний разом із представниками пов'язаних компаній брав участь у схемі купівлі та продажу палива на суму понад 5,8 млрд гривень через "Укртатнафту".
Підконтрольні фірми отримували пальне, але не платили за нього, а прибуток від продажу переводили на свої рахунки і привласнювали. Щоб приховати злочин, укладалися фіктивні угоди з відстрочкою платежів - іноді до двох років після закінчення воєнного стану.
Фігуранта затримали слідчі Головного слідчого управління разом з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.
Йому інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах, вчинену організованою групою. За це загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розшук колишнього голови "Укртатнафти"
Нагадаємо, у травні цього року Національна поліція України оголосила в міжнародний розшук колишнього главу "Укртатнафти", оскільки його підозрюють у справі про заволодіння паливом на 5,8 млрд гривень.
Правоохоронці не називали ім'я фігуранта, але джерела РБК-Україна уточнювали, що йдеться про Павла Овчаренка.
Поліція вважає, що саме Овчаренко є організатором схеми, до якої він залучив свого заступника, начальника одного з управлінь і шістьох підприємців.