Афера на 5,8 млрд гривень "Укртатнафти": у Києві затримали одного з фігурантів

Правоохоронці затримали в Києві директора однієї з компаній, який є фігурантом справи про розтрату понад 5,8 млрд гривень "Укртатнафти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Як зазначили правоохоронці, затриманий є директором однієї з компаній. Йому та його спільникам раніше повідомили про підозру в організації масштабної схеми з розтрати коштів "Укртатнафти", але чоловік переховувався від слідства і перебував у міжнародному розшуку.

У Нацполіції уточнили, що в 2017-2022 роках підозрюваний разом із представниками пов'язаних компаній брав участь у схемі купівлі та продажу палива на суму понад 5,8 млрд гривень через "Укртатнафту".

Підконтрольні фірми отримували пальне, але не платили за нього, а прибуток від продажу переводили на свої рахунки і привласнювали. Щоб приховати злочин, укладалися фіктивні угоди з відстрочкою платежів - іноді до двох років після закінчення воєнного стану.

Фігуранта затримали слідчі Головного слідчого управління разом з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Йому інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах, вчинену організованою групою. За це загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.