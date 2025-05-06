Ексголову "Укртатнафти" Овчаренка оголошено в міжнародний розшук

Колишнього очільника найбільшої нафто- та газодобувної компанії "Укрнафта" було оголошено у розшук за лінією Інтерполу у кримінальній справі про заволодіння пальним на 5,8 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

За даними РБК-Україна, мова йде про Павла Овчаренка, який керував компанією у період з 2017 по 2022 рік.

За даними поліції, посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців. Підконтрольні організатору схеми компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на постачання нафтопродуктів, за які не розраховувались. Ділки легалізовували отримані кошти через рахунки в іноземному банку.

Слідчі поліції оголосили підозру всім девʼятьом учасникам організованої групи у привласненні майна через зловживання службовим становищем. Також поліція арештувала рахунки у цінних паперах французької інвесткомпанії, пов’язаної з колишнім керівником, і корпоративні права кількох підприємств.

"Слідчі Головного слідчого управління поліції оголосили шістьох фігурантів у державний та міжнародний розшук", - повідомили у поліції.

Коли зловмисників встановлять в будь-якій з цивілізованих країн світу, вони будуть заарештовані та екстрадовані в Україну, де їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.