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АЭС Украины с начала года недовыработали из-за ограничений 2 355,8 млн кВт-г

Новости » Энергетика     26.05.2020 - 09:26
АЭС Украины с начала года недовыработали из-за ограничений 2 355,8 млн кВт-г
Фото: электростанция (facebook.com/atom.gov.ua)

Причиной стали балансовые ограничения

С начала года атомные электростанции Украины недовыработали 2 355,8 млн кВт-ч. Причиной этому стали введенные балансовые ограничения.

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

Сообщается, что с начала года всего энергоблоки АЭС Украины выработали 2 355,8 млн кВт-г. По состоянию на 26 мая в работе 10 из 15 энергоблоков АЭС.

"С начала мая производство составило 4 493,35 млн кВт-ч. В связи с балансовыми ограничениями АЭС с начала мая недовыработали 1 022,7 млн кВт-ч. С начала 2020 - 33 446,21 млн кВт-ч. В связи с балансовыми ограничениями АЭС с начала года недовыработали 2 355,8 млн кВт-ч. По оперативным данным с начала года доля электроэнергии НАЭК «Энергоатом» в общем объеме производства электроэнергии в Украине составляет 56,2%", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Украины снизил обязательную долю продаж электроэнергии в рамках ПСО, что позволит "Энергоатому" зарабатывать больше на продаже электроэнергии.

Также сообщалось, что в Минэнерго предложили Государственному бюро расследований (ГБР) расширить проверку работы атомных электростанций.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ЭнергоатомэнергетикаАЭС
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