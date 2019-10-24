Аэропорты Украины задерживают и отменяют рейсы из-за тумана

Из-за сильного тумана и низкой видимости несколько украинских аэропортов задерживают рейсы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы аэропортов и местные СМИ.

В частности, в Международном аэропорту "Киев" задерживаются рейсы Рим (Alitalia), Минск (Belavia), Варшава (LOT), Берлин (Wizz Air), Варшава (Wizz Air), Мемминген ( Wizz Air), Дортмунд (Wizz Air).

"Рейс из Вильнюса (Wizz Air) был перенаправлен в аэропорт Борисполь, туда же трансфером перевезли пассажиров, вылетят обратным рейсом. Рейс Бергамо-Киев (Ernest) приземлился в аэропорту Львова", - сообщили в пресс-службе аэропорта "Киев".

На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich задерживаются рейсы в Одессу, Запорожье и Львов.

В Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого из-за сильного тумана задерживаются вылеты рейсов SQP141 Киев (Борисполь)-Львов, SQP895 Львов-Прага, SQP896 Прага-Львов, SQP142 Львов-Борисполь.

"Рейс 7132/7131 будет выполнять авиaкомпания Буковина BKV7132 / 7131. Рейс Львов-Шарм-эль-Шейх состоится согласно плану в 14-25, а рейс Шарм-эль-Шейх-Львов состоится с задержкой в ​​19-15", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта "Львов".

В Международном аэропорту "Харьков" сообщают о задержке рейсов в Милан, Рим и Шарм-эль-Шейх.

Рейсы из международного аэропорта "Николаев" из-за погодных условий перенесли в международный аэропорт "Одесса". Всех туристов перевезли автобусами. На сегодняшний день в аэропорту работает чартерная программа, передают местные СМИ.

В Ивано-Франковском аэропорту из-за тумана два утренние рейса на Киев перенесли на несколько часов.

Напомним, в Киеве сегодня, 24 октября, до конца суток, а также в первой половине дня пятницы, 25 октября, будет удерживаться туман.

Также РБК-Украина сообщало, что 23 октября в Международном аэропорту "Львов" и аэропорту "Киев" отменили несколько рейсов.