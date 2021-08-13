В аэропорту "Житомир" приземлился первый международный рейс

Пограничники сообщили, что самолет, который первым приземлился на аэродроме, прибыл из США. На борту были двое граждан Украины.

Он примет участие в космическом фестивале KOROLОV AVIA FEST 2021, который состоится в эти выходные в Житомире.

Фото: в Житомире приземлился первый международный авиарейс (facebook.com/DPSUkraine)