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В аэропорту "Житомир" приземлился первый международный рейс

Автор: Инна Собора

Вчера в новосозданном международном пункте пропуска для воздушного сообщения "Житомир" пограничники оформили первый рейс. Аэропорт открыли распоряжением правительства от 30 июня этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники сообщили, что самолет, который первым приземлился на аэродроме, прибыл из США. На борту были двое граждан Украины.

Он примет участие в космическом фестивале KOROLОV AVIA FEST 2021, который состоится в эти выходные в Житомире.

Фото: в Житомире приземлился первый международный авиарейс (facebook.com/DPSUkraine)

Ранее Международный аэропорт "Ужгород" возобновил полноценную работу.

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