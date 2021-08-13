В аеропорту "Житомир" приземлився перший міжнародний рейс

Прикордонники повідомили, що літак, який першим приземлився на летовищі, прибув зі США. На борту були двоє громадян України.

Він візьме участь у космічному фестивалі KOROLОV AVIA FEST 2021, що відбудеться цими вихідними у Житомирі.

Фото: в Житомирі приземлився перший міжнародний авіарейс (facebook.com/DPSUkraine)