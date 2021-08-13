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В аеропорту "Житомир" приземлився перший міжнародний рейс

Автор: Инна Собора

Учора в новоствореному міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення "Житомир" прикордонники оформили перший рейс. Аеропорт відкрили розпорядженням уряду від 30 червня цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Прикордонники повідомили, що літак, який першим приземлився на летовищі, прибув зі США. На борту були двоє громадян України.

Він візьме участь у космічному фестивалі KOROLОV AVIA FEST 2021, що відбудеться цими вихідними у Житомирі.

Фото: в Житомирі приземлився перший міжнародний авіарейс (facebook.com/DPSUkraine)

Раніше Міжнародний аеропорт "Ужгород" відновив повноцінну роботу.

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ЖитомирАвіасполучення