В аэропорту Запорожья произошла драка, есть пострадавшая

В аэропорту Запорожья утром 7 февраля семейная пара устроила драку с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПС.

Сообщается, что инцидент произошел из-за задержки выдачи багажа. Супружеская пара самостоятельно хотела разгрузить свои чемоданы. При этом пограничники отметили, что пара, вероятно, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"На замечание пограничного наряда по соблюдению режима в пункте пропуска, пассажирка возмутилась и ударила по лицу инспекторшу пограничной службы. От удара пограничница упала и ударилась о стойку выдачи багажа. Ее муж на замечания сотрудников Госпогранслужбы также реагировал агрессивно и пытался сопротивляться", - сообщили в ГПС.

Сотрудницу погранслужбы было госпитализировано. Также она обратилась в полицию в связи с получением телесных повреждений.

В отношении пассажиров были составлены административные протоколы по ст. 185-10 Административного кодекса Украины (за злостное неповиновение законным требованиям правоохранителей).

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