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В аэропорту задержали перевозчика из Крыма. Помогал с призывом в армию РФ

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Херсон, Пятница 30 июля 2021 13:37
В аэропорту задержали перевозчика из Крыма. Помогал с призывом в армию РФ Фото: задержанный помогал оккупантам в Крыму (GettyImages)
Автор: Олег Черныш

В аэропорту Херсона задержали гражданина Украины, который подозревается в причастности к организации на оккупированном полуострове Крым незаконного призыва на службу в армии России. В частности, он помогал с перевозками призывников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в прокуратуре.

По словам источника, задержанного зовут Павел Захарченко.

Как отмечает прокуратура АР Крым и Севастополя, его задержали при попытке въезда в Украину. По данным следствия, на момент оккупации он был владельцем и руководителем частного предприятия в Сакском районе, которое специализируется на пассажирских перевозках.

После оккупации Крыма он перерегистрировал бизнес, и в течение 2016-2017 годов по договорам с "военкоматами Республики Крым" помогал в организации четырех призывных кампаний. В частности, он систематически предоставлял транспорт для перевозки призывников.

Например, по одному из контрактов он должен был перевезти 3 200 призывников за более 1 млн российских рублей (почти 370 тыс. гривен).

Ему сообщили о подозрении в пособничестве в нарушении законов и обычаев войны (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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