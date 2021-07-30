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В аеропорту затримали перевізника з Криму. Допомагав із призовом до армії РФ

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Херсон, П'ятниця 30 липня 2021 13:37
В аеропорту затримали перевізника з Криму. Допомагав із призовом до армії РФ Фото: затриманий допомагав окупантам в Криму (GettyImages)
Автор: Олег Черниш

В аеропорту Херсона затримали громадянина України, який підозрюється у причетності до організації на окупованому півострові Крим незаконного призову на службу в армії Росії. Зокрема, він допомагав з перевезеннями призовників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в прокуратурі.

За словами джерела, затриманого звуть Павло Захарченко.

Як зазначає прокуратура АР Крим і Севастополя, його затримали при спробі в'їзду до України. За даними слідства, на момент окупації він був власником і керівником приватного підприємства в Сакському районі, яке спеціалізується на пасажирських перевезеннях.

Після окупації Криму він перереєстрував бізнес, і протягом 2016-2017 років за договорами з "військкоматами Республіки Крим" допомагав в організації чотирьох призовних кампаній. Зокрема, він систематично надавав транспорт для перевезення призовників.

Наприклад, за одним з контрактів він повинен був перевезти 3 200 призовників за понад 1 млн російських рублів (майже 370 тис.гривень).

Йому повідомили про підозру у пособництві в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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