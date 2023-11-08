ua en ru
Ср, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В аеропорту Варшави затримали українця з патронами і шумовою гранатою

Середа 08 листопада 2023 15:58
UA EN RU
В аеропорту Варшави затримали українця з патронами і шумовою гранатою Фото: у варшавському аеропорту затримали громадянина України (nadwislanski.strazgraniczna.pl)
Автор: Володимир Костирін

Польські правоохоронці затримали у варшавському аеропорту "Модлін" 25-річного громадянина України, у якого в рюкзаку було виявлено кілька бойових патронів та шумову гранату. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Надвіслянського відділу Прикордонної служби Польщі.

Такі предмети були знайдені під час перевірки безпеки у ручній поклажі у мандрівника, який вилітав з аеропорту в місті Новий Двір Мазовецький до Малаги.

Як уточнили у польській прикордонній службі, інцидент стався вчора, 7 листопада.

Офіцери Групи безпеки польотів отримали інформацію про виявлення 15 бойових набоїв та макета навчальної гранати в ручній поклажі 25-річного українця без відповідних дозвільних документів на зберігання та вивезення боєприпасів.

Через порушення ним ст. 263 параграфа 2 Кримінального кодексу Польщі, молоду людину затримали та допитали.

"Під час розмови з прикордонниками він пояснив, що їхав з України, а рюкзак із вмістом позичив у товариша, не підозрюючи, що всередині знаходяться небезпечні предмети", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 8 листопада, громадянина України мають доставити до окружної прокуратури міста Новий Двір Мазовецький "для подальшого розгляду справи".

Зберігання зброї чи боєприпасів без відповідного дозволу карається у Польщі позбавленням волі на строк від 6 місяців до 8 років, зазначили правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що на початку листопада у Польщі затримали українця, який допомагав перевозити нелегалів із Білорусі.

А перед цим польські прикордонники затримали українського водія, який перевозив мігрантів. При спробі арешту він намагався втекти, а згодом погрожував ножем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Варшава
NEWS
Опубліковано доповідь ЄС щодо України: ключові висновки та чи є ще умови для вступу
Опубліковано доповідь ЄС щодо України: ключові висновки та чи є ще умови для вступу
DAILY
Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки