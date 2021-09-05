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В аэропорту Тбилиси совершил аварийную посадку пассажирский авиалайнер

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Тбилиси, Воскресенье 05 сентября 2021 19:34
В аэропорту Тбилиси совершил аварийную посадку пассажирский авиалайнер Фото: в аэропорту Тбилиси совершил аварийную посадку пассажирский самолет (twitter.com/naviny)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Самолет авиакомпании Georgian Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Тбилиси. Лайнер около двух часов кружил над воздушной гаванью, вырабатывая топливо. На его борту находились около 180 пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинский телеканал "Формула".

Авиалайнер совершал рейс из Тбилиси в Вену. После взлета экипаж принял решение об аварийной посадке из-за неисправности шасси. Около двух часов самолет кружил над аэропортом, чтобы выработать топливо.

На борту самолета находилось около 180 пассажиров. По предварительным данным, в результате аварийной посадки никто не пострадал. В момент приземления на взлетно-посадочной полосе находились сотрудники спасательных служб, полиции и бригады скорой помощи.

В Georgian Airways пока не прокомментировали аварийную посадку своего самолета в аэропорту Тбилиси.

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