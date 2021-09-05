В аеропорту Тбілісі здійснив аварійну посадку пасажирський авіалайнер

Літак авіакомпанії Georgian Airways здійснив аварійну посадку в аеропорту Тбілісі. Лайнер близько двох годин кружляв над повітряною гаванню, виробляючи паливо. На його борту перебували близько 180 пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинський телеканал "Формула" .

Авіалайнер здійснював рейс з Тбілісі до Відня. Після зльоту екіпаж прийняв рішення про аварійну посадку через несправність шасі. Близько двох годин літак кружляв над аеропортом, щоб виробити паливо.

На борту літака перебувало близько 180 пасажирів. За попередніми даними, в результаті аварійної посадки ніхто не постраждав. У момент приземлення на злітно-посадковій смузі перебували співробітники рятувальних служб, поліції і бригади швидкої допомоги.

У Georgian Airways поки не прокоментували аварійну посадку свого літака в аеропорту Тбілісі.