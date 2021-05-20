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В аэропорту Одессы совершил аварийную посадку пассажирский рейс: что известно

Автор: РБК-Украина

В Одессе совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ). Пассажирский рейс следовал по маршруту Стамбул - Борисполь.

Об этом сообщили в коментарии РБК-Украина.

"Да, действительно самолет приземлился. Он сейчас находится в нашем аэропорту. Что произошло, пока неизвестно. Больше информации у нас нет", - сказали в информационной службе аэропорта Одесса

По данным "Думской", в 15:45 экипаж Boeing 737 с регистрационным номером UR-PSM задействовал аварийную сигнализацию автоответчика с кодом 7700, которая говорит об аварии или другой внештатной ситуации на борту. Техническая неисправность возникла в небе над Черным морем.

Ранее в Казахстане пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц. После этого он был вынужден совершить экстренную посадку.

РБК-Украина также писало, что в Японии молния попала в фюзеляж грузового самолета компании Japan Cargo Airlines, после чего он был вынужден совершить аварийную посадку.

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