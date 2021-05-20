В аэропорту Одессы совершил аварийную посадку пассажирский рейс: что известно

"Да, действительно самолет приземлился. Он сейчас находится в нашем аэропорту. Что произошло, пока неизвестно. Больше информации у нас нет", - сказали в информационной службе аэропорта Одесса

По данным "Думской", в 15:45 экипаж Boeing 737 с регистрационным номером UR-PSM задействовал аварийную сигнализацию автоответчика с кодом 7700, которая говорит об аварии или другой внештатной ситуации на борту. Техническая неисправность возникла в небе над Черным морем.