В аеропорту Одеси здійснив аварійну посадку пасажирський рейс: що відомо

"Так, дійсно літак приземлився. Він зараз знаходиться в нашому аеропорту. Що сталося, поки невідомо. Більше інформації у нас немає", - сказали в Інформаційній службі аеропорту Одеса

За даними "Думської", о 15:45 екіпаж Boeing 737 з реєстраційним номером UR-PSM задіяв аварійну сигналізацію автовідповідача з кодом 7700, яка говорить про аварію або іншу позаштатну ситуацію на борту. Технічна несправність виникла в небі над Чорним морем.