В аеропорту Одеси здійснив аварійну посадку пасажирський рейс: що відомо
В Одесі здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Міжнародні Авіалінії України (МАУ). Пасажирський рейс слідував за маршрутом Стамбул-Бориспіль.
Про це повідомили в коментарі РБК-Україна.
"Так, дійсно літак приземлився. Він зараз знаходиться в нашому аеропорту. Що сталося, поки невідомо. Більше інформації у нас немає", - сказали в Інформаційній службі аеропорту Одеса
За даними "Думської", о 15:45 екіпаж Boeing 737 з реєстраційним номером UR-PSM задіяв аварійну сигналізацію автовідповідача з кодом 7700, яка говорить про аварію або іншу позаштатну ситуацію на борту. Технічна несправність виникла в небі над Чорним морем.
Раніше в Казахстані пасажирський літак зіткнувся зі зграєю птахів. Після цього він був змушений здійснити екстрену посадку.
РБК-Україна також писало, що в Японії блискавка влучила в фюзеляж вантажного літака компанії Japan Cargo Airlines, після чого він був змушений здійснити аварійну посадку.