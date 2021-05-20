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В аеропорту Одеси здійснив аварійну посадку пасажирський рейс: що відомо

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Четвер 20 травня 2021 16:31
В аеропорту Одеси здійснив аварійну посадку пасажирський рейс: що відомо Фото: літак МАУ здійснив аварійну посадку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Одесі здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Міжнародні Авіалінії України (МАУ). Пасажирський рейс слідував за маршрутом Стамбул-Бориспіль.

Про це повідомили в коментарі РБК-Україна.

"Так, дійсно літак приземлився. Він зараз знаходиться в нашому аеропорту. Що сталося, поки невідомо. Більше інформації у нас немає", - сказали в Інформаційній службі аеропорту Одеса

За даними "Думської", о 15:45 екіпаж Boeing 737 з реєстраційним номером UR-PSM задіяв аварійну сигналізацію автовідповідача з кодом 7700, яка говорить про аварію або іншу позаштатну ситуацію на борту. Технічна несправність виникла в небі над Чорним морем.

Раніше в Казахстані пасажирський літак зіткнувся зі зграєю птахів. Після цього він був змушений здійснити екстрену посадку.

РБК-Україна також писало, що в Японії блискавка влучила в фюзеляж вантажного літака компанії Japan Cargo Airlines, після чого він був змушений здійснити аварійну посадку.

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