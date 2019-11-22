В аеропорту Одеси скасовані всі рейси через аварію літака

Фото: місце аварії (facebook com)

Пошкоджений літак все ще на смузі

Через аварію літака в Одесі аеропорт не працює, скасовані всі ранкові рейси. Про це повідомляє "Думская".

Як зазначається, пошкоджений турецький літак зараз все ще лежить на смузі.

"Обладнання для евакуації борту зі смуги доставили в Херсон. Зараз його розмитнюють, а після його привезуть до Одеси. Наші служби приведені в повну готовність", - йдеться в повідомленні.

Фото: онлайн-табло аеропорту (dumskaya.net)

Повідомляється, що авіакомпанії відправляють своїх пасажирів в інші аеропорти.

Нагадаємо, вчора у міжнародному аеропорту "Одеса" увечері 21 листопада Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines під час посадки зламав стійку переднього шасі. З літака евакуювали 136 пасажирів.

Повідомляється, що пілоти через сильний вітер не змогли посадити літак з першої спроби і пішли на друге коло, після чого десять хвилин "стояли" в зоні очікування.

Також вдень 21 листопада одеський аеропорт припиняв вильоти і посадки через поломку літака. У приватного літака Gulfstream G150, який виконував рейс Дубай, на зльоті підломилася стійка шасі.