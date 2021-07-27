В аэропорту Одессы образовалась пробка из самолетов: названа причина

Пассажирский Boeing, прибывший из Дубая, коснулся одесской полосы курсом 160 в 13:23. Самолет свернул на рулежную дорожку и проехал ее до стыка со старой взлетно-посадочной полосой. После экипаж заявил, что дальше двигаться не сможет по причине несоответствия ширины рулежной дорожки правилам авиакомпании.

Самолет SkyUp, который приземлился следом и был посажен на ту же дорожку, также вынужден был остановиться из-за заблокированного движения воздушным судном flydubai.

На место происшествия прибыл аэродромный тягач, который вытолкал на взлетную полосу сначала самолет SkyUp, а затем и flydubai.

Из-за происшествия в салонах самолета ожидали около 400 человек, а самолет компании Ryanair не смог вылететь в польский город Катовице. Задержка воздушного судна составила более 40 минут.

Издание отмечает, что это первый подобный случай в аэропорту Одессы.

При этом сообщается, что претензия пилота авиакомпании flydubai является не подтвержденной, поскольку в летной эксплуатации Boeing говорится, что разрешается руление на рулежной дорожке шириной в 16 метров. Однако дорожка в одесском аэропорту составляет 17,5 метров, а по словам пилота flydubai она должна достигать 18 метров.