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Интервью

В аэропорту "Одесса" задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Грузии

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 22:58
Иллюстративное фото: аэропорт (УНИАН)
Иллюстративное фото: аэропорт (УНИАН)

Мужчину разыскивают правоохранительные органы Армении

Сотрудники Государственной пограничной службы задержали в аэропорту "Одесса" гражданина Грузии, который находился в международном розыске. Об этом сообщила  пресс-служба Госпогранслужбы.

"Во время оформления пассажиров рейса Тбилиси - Одесса в отношении гражданина Грузии сработала международная база данных Интерпола", - говорится в сообщении.

Военнослужащие Одесского отряда выяснили, что мужчину разыскивали правоохранительные органы Армении за нарушение действующего законодательства.

О факте задержания проинформировано украинское бюро Интерпола в Киеве, задержанного иностранца передали сотрудникам Нацполиции.

Как отмечается в сообщении, с начала 2018 года сотрудники пограничного ведомства реализовали более тысячи срабатываний базы данных Интерпола, среди которых около 90 - в отношении транспортных средств и почти 700 относительно разыскиваемых лиц.

Напомним, в мае представители Госпогранслужбы задержали уроженца Ливана, который прибыл на финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 в Киев. Мужчина числился в базе данных Интерпола.

 

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Теги публикации: Государственная пограничная служба, Одесса, Интерпол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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