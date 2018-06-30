В аэропорту "Одесса" задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Грузии

Мужчину разыскивают правоохранительные органы Армении

Сотрудники Государственной пограничной службы задержали в аэропорту "Одесса" гражданина Грузии, который находился в международном розыске. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Во время оформления пассажиров рейса Тбилиси - Одесса в отношении гражданина Грузии сработала международная база данных Интерпола", - говорится в сообщении.

Военнослужащие Одесского отряда выяснили, что мужчину разыскивали правоохранительные органы Армении за нарушение действующего законодательства.

О факте задержания проинформировано украинское бюро Интерпола в Киеве, задержанного иностранца передали сотрудникам Нацполиции.

Как отмечается в сообщении, с начала 2018 года сотрудники пограничного ведомства реализовали более тысячи срабатываний базы данных Интерпола, среди которых около 90 - в отношении транспортных средств и почти 700 относительно разыскиваемых лиц.

Напомним, в мае представители Госпогранслужбы задержали уроженца Ливана, который прибыл на финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 в Киев. Мужчина числился в базе данных Интерпола.