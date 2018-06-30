В аеропорту "Одеса" затримали розшукуваного Інтерполом громадянина Грузії

Чоловіка розшукують правоохоронні органи Вірменії

Співробітники Державної прикордонної служби виявили та затримали в аеропорту "Одеса" громадянина Грузії, який перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

"Під час оформлення пасажирів рейсу Тбілісі - Одеса стосовно громадянина Грузії спрацювала міжнародна база даних Інтерполу", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці Одеського загону з’ясували, що чоловіка розшукували правоохоронні органи Вірменії за порушення чинного законодавства.

Про факт затримання поінформовано українське бюро Інтерполу в Києві, затриманого іноземця передали співробітникам Нацполіції.

Як зазначається у повідомленні, з початку 2018 року співробітники прикордонного відомства реалізували понад тисячу спрацювань бази даних Інтерполу, серед яких близько 90 - щодо транспортних засобів та майже 700 стосовно розшукуваних осіб.

Нагадаємо, у травні представники Держприкордонслужби затримали уродженця Лівану, який прибув на фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2018 в Київ. Чоловік значився у базі даних Інтерполу.